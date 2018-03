Docenti anconetani a scuola di robotica, in arrivo gli Stem Days

I robot entrano in classe. Da mercoledì 21 marzo a sabato 24 marzo si terranno infatti presso l’istituto superiore Savoia-Benincasa gli Stem Days, quattro giornate di formazione, organizzata dall’IIS Savoia Benincasa, rivolta agli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado per sviluppare nuove competenze digitali. I docenti saranno impegnati tra laboratori e workshop sul tema della robotica educativa, alla presenza di formatori d’eccezione come Alfonso D’Ambrosio (24 marzo). Si terrà anche una lezione sulla “Calcolatrice grafica nella matematica e nelle scienze”, un modulo particolarmente utile in vista della seconda prova d’esame. Mercoledì 21 si parlerà di “Esperimenti scientifici con lo smartphone” mentre giovedì 22 di “Robotica educativa e making lab”.

La robotica educativa sarà anche al centro del workshop di venerdì 23, organizzato da CampuStore. Ormai da alcuni anni infatti questo strumento è sempre più apprezzato per sostenere l’apprendimento curricolare e favorire al contempo lo sviluppo di molteplici competenze. La robotica educativa aiuta inoltre a intraprendere percorsi mirati ai “nativi digitali”, utili a farli ragionare sulle connessioni tra digitale e mondo reale, tra quanto accade nell’anonimato di un’esperienza virtuale e i contesti sociali in cui si muovono ogni giorno.