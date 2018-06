Abbattere le barriere architettoniche, a partire dal 2019 inizio dei lavori alla stazione

La Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha fatto sapere che la stazione di Jesi è stata inserita nel Programma di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali. A partire dal 2019 prenderanno il via i lavori che prevedono la riqualificazione dei marciapiedi, con sostituzione della pavimentazione ed installazione di percorsi tattili, 3 nuovi ascensori per garantire l’accessibilità al sottopasso ed ai marciapiedi, rampe a norma ove necessarie, nuove pensiline, mappe tattili, .ecc.

Le consigliere pentastellate Claudia Lancioni e Romina Pergolesi, in una nota congiunta, fanno sapere che vigileranno sull’iter dei lavori di miglioramento dell’accessibilità senza barriere alla stazione ferroviaria di Jesi. «Quella dell’abbattimento delle barriere architettoniche è un tema da sempre caro al 5 stelle e siamo grati a persone come Renato Biondini, Presidente Assoc. Luca Coscioni, e Antonio Massacci, Presidente dell’Anffas di Jesi, per l’importante opera di sensibilizzazione che da anni portano avanti con iniziative come quella sulla stazione ferroviaria di Jesi. Come 5 stelle vigileremo con grande attenzione su tutto l’iter dei lavori previsti da RFI».