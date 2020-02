Panico alla stazione, corre tra una corsia e l'altra in piena notte: arrivano i carabinieri

ANCONA - In predi ai fumi dell'alcol ed ormai fuori controllo ha pensato bene di attraversare continuamente la strada lungo via Flaminia, nella zona di piazza Rosselli davanti la stazione. Una via molto pericolosa dove transitano veicoli anche a velocità sostenuta.

L'uomo, un marocchino di 39 anni, non si è curato neanche del semaforo rosso passando di corsa da una corsia all'altra. Per fortuna sono intervenutii carabinieri che l'hanno fermato e poi consegnato agli operatori del 118. Sul posto infatti anche la Croce Gialla di Ancona che ha trasportato il 39enne in ospedale per riportarlo alla calma.