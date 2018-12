Una statua della Beata Vergine di Loreto donata al sacrario di Kindu

Giovedì 6 dicembre una delegazione della 46^ Brigata Aerea di Pisa si è recata presso la Santa casa di Loreto (AN) per la benedizione di una statua della Madonna di Loreto donata al Reparto Trasporti toscano. La delegazione guidata dal Generale di Brigata Aerea Girolamo Iadicicco, comandante della 46^ Brigata, e accompagnata dal colonnello Davide Salerno, comandante del Centro di FormazioneAviation English di Loreto (AN), è stata ricevuta da S.E. Mons Fabio Dal Cin Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato Pontificio per la Santa Casa.

La statua della Beata Vergine, di circa un metro di altezza, sarà collocata all’interno del Sacrario di Kindu, all’ingresso principale della Brigata, che fu realizzato nel marzo del 1963 e dedicato ai 13 aviatori trucidati nell’ex Congo Belga durante lo svolgimento di una missione di Pace dell’ONU (11 novembre 1961).

La 46^ Brigata Aerea è un Reparto dipendente dal Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando Forze di Supporto e Speciali che svolge, con i suoi velivoli da trasporto C130J e C27J un’ampia gamma di missioni nell’ambito del trasporto aereo, sia di carattere esclusivamente militare – con la partecipazione in tutti i Teatri Operativi che vedono la presenza delle Forze Armate italiane - sia in concorso con agenzie civili dello Stato (il cosiddetto Dual Use), come nel caso di soccorsi umanitari, evacuazioni di popolazioni in difficoltà ed interventi in caso di calamità naturali. Il Cen.For.Av.En dipende dal Comando Scuole /3^ Regione Aerea di Bari e provvede alla formazione nel settore dell’Aviation English del:

- personale aeronavigante dell’Aeronautica Militare, di altre Forze Armate e Dicasteri e del personale non navigante (Controllori di Volo) per la successiva certificazione ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ai fini del rilascio della “licenza di pilota commerciale standard EASA" e della “licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo”;

- personale appartenente a precise specialità che, in accordo a normative europee di settore, impongono un adeguato livello di conoscenza tecnico-linguistica per il conseguimento della “licenza di manutentore aeronautico”.