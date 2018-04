Statale 16 Adriatica, al via i lavori di manutenzione: strada chiusa di notte

Anas comunica che a partire dalla notte di domani, martedì 27 aprile, saranno eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti sulla strada statale 16 “Adriatica” ad Ancona. Per consentire gli interventi sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli Torrette/Taglio di Ancona e Candia/Pinocchio, esclusivamente in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Il completamento dei lavori è previsto entro martedì 24 aprile e Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione Moovit. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.