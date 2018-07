Litiga con la vicina e le rompe le telecamere di videosorveglianza: denunciata

I rapporti tra vicini di casa non sono sempre idilliaci. Spesso i dispetti non mancano e in questo caso sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno denunciato una numanese di 51 anni per atti persecutori, furto aggravato e danneggiamento. Vittima proprio la vicina della donna alla quale, a partire dallo scorso settembre, sono state più volte danneggiate le telecamere di videosorveglianza installate all'esterno dell'abitazione.

All'origine di questi gesti, che in un caso sono arrivati al furto di una delle spy cam, invidie e gelosie e piccole beghe condominiali. Al termine della indagini i militari dell'Arma hanno denunciato la donna proponendo al Questore di Ancona anche l'annomimento e il divieto di avvicinamento per scongiurare il peggiorare degli eventi.