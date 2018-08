«Frequenti le trans», il compagno la caccia di casa: lei diventa il suo incubo

Lei 35enne brasiliana, lui 40enne anconetano. Si conoscono, si piacciono e iniziano una convivenza nel 2013. Cinque anni dopo però la storia ha preso una brutta piega perché, a detta della donna, il compagno era solito frequentare dei transessuali. A quelle presunte scappatelle lei reagiva con scatti d’ira e atteggiamenti aggressivi fino al precipitare della situazione: la scorsa primavera il 40enne ha allontanato la donna dall’abitazione e da quel momento, secondo quanto denunciato dall’uomo ai carabinieri, ha dovuto affrontare un vero calvario.

La ex, accusata del reato di atti persecutori e assistita legalmente dall’avvocato Jacopo Saccomani (foto in basso), è stata sottoposta dal gip al divieto di avvicinamento al 40enne e ai suoi familiari. Secondo quanto risulta in denuncia la donna si è spesso presentata sotto casa dell’ex compagno non risparmiando urla e scenate, ma le forze dell’ordine sono dovute intervenire diverse volte anche in casa dei genitori e del fratello di lui. Perfino i familiari del 40enne infatti erano bersagliati da messaggi, anche nottetempo, e visite non gradite da parte della brasiliana.

