Si separa dal marito e viene perseguitata dall'amico: sms, telefonate e offese sui social

Si separa dal marito e viene perseguitata pesantemente da un amico invaghito di lei, anche con insulti sui social. E’ accaduto ad Osimo, dove la polizia sabato scorso (21 settembre) è intervenuta su richiesta di una donna che, qualche mese fa, si era separata dal marito.

Da quel momento un amico di famiglia, da tempo invaghito della 50enne osimana, ha cercato con ogni mezzo di conquistarla, tempestandola di telefonate e messaggi, appostandosi sotto casa e seguendola ovunque lei andasse. Al deciso rifiuto di tutte le avance da parte della donna, non interessata ad intraprendere un nuovo rapporto, il 60enne, anch’egli residente ad Osimo nonché amico di vecchia data, deluso, è diventato sempre più aggressivo. Non si è arreso e ha iniziato ad intraprendere una serie di comportamenti scorretti nei confronti della donna: l’ha offesa, anche pubblicamente sui social, con i peggiori insulti. La donna, che si è sentita minacciata e ha temuto per la sua incolumità, non sapendo come uscire da questa delicata situazione, si è rivolta agli agenti del Commissariato di polizia di Osimo che, in poco più di 24 ore, hanno posto fine a quell’odissea in cui da 4 mesi, suo malgrado, si è trovata catapultata.

All’uomo è stato formalmente notificato un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Ancona, Claudio Cracovia, con il quale gli è stato intimato di astenersi da ogni interferenza sulla vita della donna perché, in caso contrario, si procederà nei suoi confronti, indipendentemente dalla volontà della parte offesa, per il reato di atti persecutori punito con pene molto severe.