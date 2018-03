Stalking ad una donna, viene arrestato e poi espulso dall'Italia

Questa mattina i Carabinieri di Falconara hanno eseguito l’espulsione di un cittadino tunisino che, lo scorso 7 febbraio, al culmine di una serie di condotte “stalkeranti” nei confronti di una donna di Falconara, era stato arrestato proprio dai militari.

L'uomo era prima stato portato nel carcere di Montacuto in esecuzione di misura cautelare, poi agli arresti domiciliari a Falconara. Questa mattina è stato prelevato nella sua abitazione ed accompagnato presso il CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di Bari da dove sarà rimpatriato in Tunisia con il primo volo disponibile.