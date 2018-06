Stalking all'ex amante, per mesi minacce e appostamenti: arrestato

CASTELFIDARDO - Percosse, minacce, inseguimenti per convincere l'ex amante a ritornare da lui. A finire in manette un 40enne di Loreto, che ora dovrà rispondere di atti persecutori e violenza privata. L'uomo infatti, tra febbraio e giugno di questo anno, a seguito della decisione assunta dalla donna di troncare la

relazione extraconiugale intrattenuta con lui per oltre un anno, aveva avuto atetggiamenti intimidatori e violenti allo scopo di indurla a riprendere il rapporto.

Chiamate, messaggi su WhatsApp, appostamenti, pedinamenti ed in alcuni casi aggressioni verbali e fisiche. E' questo quanto scoperto dai Carabinieri di Castelfidardo che a seguito della denuncia della donna lo hanno raggiunto ed arrestato. Per lui sono scattati i domiciliari.