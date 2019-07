Si arrampica al secondo piano e sfonda una finestra per picchiare la ex

Si erano lasciati da un mese, ma lui non sopportava l’idea della fine della loro love story. Così ha cominciato a perseguitarla: messaggi, telefonate, visite improvvise sotto casa e sul luogo del lavoro. All’inizio le chiedeva di tornare insieme perché senza di lei non riusciva ad andare avanti. Poi, però, le preghiere si sono trasformate in ossessione e in veri e propri atti persecutori.

Il culmine l’ha raggiunto ieri sera (domenica 28 luglio): ha pedinato l’ex fidanzata, un’anconetana di 23 anni, seguendola dalla stazione ferroviaria di Civitanova, città in cui la ragazza lavora. Poi l’ha seguita fin sotto casa, in zona Grazie. Lei si è barricata nel suo appartamento mentre l’ex, un marocchino di 26 anni, suonava al campanello, urlava, batteva i pugni contro il portone e dalla strada la implorava di aprire. Alla fine il nordafricano è passato alle maniere forti. Si è arrampicato fino al secondo piano, ha sfondato una finestra ed è entrato. In quel momento, però, ha trovato i poliziotti delle Volanti che l’hanno bloccato e ammanettato prima che potesse mettere le mani addosso alla ragazza. A chiamare il 113, infatti, era stata la vittima stessa che, terrorizzata, temeva la violenta reazione del suo ex. Lui è stato arrestato con l’accusa di stalking e violazione di domicilio. La donna, soccorsa dagli operatori del 118, è stata traportata in osepdale.