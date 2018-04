Marche Teatro presenta le stagioni di Teatro e Danza, super scontro per chi si abbona ad entrambe

Marche Teatro ha presentato il programma della Stagione Teatrale 2018/2019 di Ancona in abbonamento e lo ha fatto insieme alla stagione di Danza 2018/2019 di Ancona in abbonamento. Tra esclusive regionali, produzioni e grandi allestimenti sono 15 i titoli proposti da Marche Teatro per i cartelloni in abbonamento della Stagione Teatrale e della Stagione di Danza 2018/19. Novità assoluta, le stagioni vengono presentate insieme con possibilità di abbonarsi ad entrambe le stagioni con un super sconto. Per gli abbonati alla Stagione Teatrale in corso è possibile rinnovare da subito l’abbonamento imbucando il tagliando contenuto all’interno del programma della nuova Stagione Teatrale distribuito al Teatro delle Muse durante le sere dell’ultimo spettacolo in cartellone (La vedova scaltra dal 5 all’8 aprile) imbucandolo nelle urne posizionate a teatro. Fino al 7 maggio il tagliando può essere anche: consegnato presso la biglietteria del Teatro delle Muse o spedito a Marche Teatro in via della loggia 1/d 60121 Ancona; è possibile inviarlo via mail a biglietteria@teatrodellemuse.org o info@marcheteatro.it oppure, è possibile compilare il tagliando on line che appare in homepage sul sito www.marcheteatro.it.

I possessori della MarcheTeatroCard potranno utilizzare la carta per usufruire della riduzione sugli abbonamenti acquistati. Ai nuovi abbonati sarà consegnata la MarcheTeatroCard con l’acquisto dell’abbonamento. La MarcheTeatroCard dà diritto anche a riduzioni e prelazioni sui biglietti degli spettacoli organizzati da Marche Teatro, e non solo, e a sconti in negozi e esercizi convenzionati (dettagli ed eventuali novità su www.marcheteatro.it). La novità di quest’anno è abbonarsi a tutto, cioè a 15 spettacoli teatro più danza con un ulteriore sconto rispetto alla somma dei singoli abbonamenti. I vecchi abbonati alla Stagione Teatrale e alla Stagione di Danza hanno un notevole vantaggio. Per loro è stata pensata una tariffa speciale che permette di abbonarsi a entrambe le Stagioni con una tariffa di €245 in platea che diviso per i 15 spettacoli presentati consiste in una spesa di €16,33 a spettacolo. Per gli altri settori naturalmente la tariffa scende ulteriormente.

Per i nuovi abbonati che decidessero di acquistare tutto (teatro+danza) l’abbonamento a 15 spettacoli in platea costerà €270 cioè €18 a spettacolo. Per gli altri settori naturalmente la tariffa scende ulteriormente. Per gli under 30 è previsto lo SPECIALE GIOVANI e abbonarsi a tutto costa €173 (11,53 a spettacolo). È possibile rinnovare ed abbonarsi anche alle singole Stagioni. I nuovi abbonamenti partono dal 16 giugno.