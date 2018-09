C'è Giuseppe Verdi per la prima della stagione lirica

Le Muse le conosce bene. è stato ad Ancona nel 2016 per Tosca e lo scorso anno per la Carmen. Ora Guillame Tourniaire torna per dirigere Un ballo in maschera, prima della stagione lirica di Ancona, curata dalla Fondazione Teatro delle Muse. Si apre venerdì 21 settembre con replica domenica 23 settembre al Teatro delle Muse con il titolo Un ballo in maschera Opera in tre atti, libretto di Antonio Somma basato sul libretto di Eugène Scribe Gustave III, ou le Bal Masqué, musica di Giuseppe Verdi, direttore Guillaume Tourniaire, regia Pete Brooks, scene e costumi Laura Hopkins, video Simon Wainwright, assistente alla regia Martina Conti, assistente al video David Callanan. L’appuntamento è un nuovo allestimento e nuova produzione della Fondazione Teatro delle Muse. Personaggi e interpreti: Gustavo III, Re Di Svezia (Riccardo) Otar Jorjikia, Il Capitano Anckarström (Renato) Alberto Gazale, Amelia Ana Petricevic, Ardvison, indovina (Ulrica) Anastasia Pirogova, Oscar, paggio del Re Veronica Granatiero, Christian, un marinaio (Silvano) Luca Bruno, Il Conte Horn (Samuel) Enrico Marchesini, Il Conte Ribbïng (Tom) Davide Procaccini, Un giudice Andrea Ferrant, Un servo Alessandro Pucci. L’opera vanta la partecipazione di: Orchestra Sinfonica “G. Rossini”, Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini” - Maestro del Coro Arnaldo Giacomucci, Orchestra Fiati di Ancona. L’opera Un Ballo in maschera è apparsa su questo palcoscenico nel 1861, a tre anni dalla prima rappresentazione romana, e tornata con insistenza ad anni alterni nelle stagioni fino al 1879 – è stata messa in scena nel nuovo edificio nel dicembre del 2003, con un storico allestimento di Giancarlo Cobelli.

A quindici anni di distanza, viene riproposta ripristinando l’ambientazione originale della vicenda, che il librettista Antonio Somma aveva tratto da Gustave III ou Le Bal Masquè di Scribe: una vicenda dalla tinta “nordica” alla corte svedese di re Gustavo, come Verdi voleva, prima che la censura romana – pur se meno drastica di quella napoletana, che ne aveva impedito la rappresentazione al San Carlo – imponesse uno spostamento a Boston, presso il governatore britannico Riccardo. La produzione si avvarrà della regia di Peter Brooks, che firmò ad Ancona la Tosca del 2016. Questa produzione de Un Ballo in Maschera fa riferimento alla versione svedese del libretto e colloca gli eventi nel periodo direttamente precedente alla guerra del 1914-18, momento di transizione tra la vecchia Europa monarchica ed i regimi del XX secolo. La messa in scena si sviluppa attraverso una serie di flashback. Nel cast figurano alcuni tra i migliori interpreti emergenti nel repertorio verdiano, il tenore Otar Jorjikia che ha cantato il Ballo a Zurigo con la direzione di Fabio Luisi e Ana Petricevic, che recentemente ha cantato Leonora nel Trovatore al Teatro Verdi di Trieste. Anastasia Pirogova formatasi all’Accademia di Osimo ed emergente nei ruoli verdiani tra il Teatro di Busseto e il San Carlo di Napoli - accanto a cantanti di raffinata esperienza come il baritono Alberto Gazale. Come di consueto è prevista la guida all’opera: domenica 16 settembre a cura del critico Fabio Brisighelli.