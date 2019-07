In auto nascondono tutto l'occorrente per compiere furti, entrambi denunciati

I carabinieri di Staffolo hanno denunciato per “possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso”, due uomini, un 50enne e un 26enne, di origini marocchine residenti a Monte Fano, entrambi regolari sul territorio nazionale. I due, controllati alle ore 19:30 del 21 luglio 2019 in località Coste di Staffolo a bordo di un’autovettura Fiat Punto, sono stati trovati in possesso di un “piede di porco” e una “sega ad arco” nascosti nel bagagliaio, arnesi che sono stati poi sequestrati dai militari.