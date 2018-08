Lo stabilimento vendeva alcol ai minorenni, titolare dello chalet nei guai

Vendeva bevande alcoliche anche ai ragazzi minorenni che passavano la serata lungo il litorale senigalliese. A finire nei guai il titolare di uno chalet della Spiaggia di Velluto, che ora rischia una multa fino a 2000 euro e la sospensione della sua attività per la durata di tre mesi.

Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona coadiuvati dal Commissariato di Senigallia, hanno effettuato una serie di controlli durante la serata di ieri (sabato), in alcuni locali della riviera. Proprio in uno di questi i poliziotti hanno individuato alcuni ragazzi minorenni che erano riusciti a comprare dei drink alcolici nonostante il divieto di somministrare bevande del genere ai minori di 18 anni. I 6 ragazzi sono stati identificati e questa mattina verranno ascoltati in presenza dei loro genitori per accertare se il locale abbia venduto loro i drink in più di un'occasione. Qualora venisse accertata la reiterazione il locale potrebbe rischiare una sanzione di 2000 euro e vedere l'attività sospesa per 3 mesi.