La Sta2000 vince il premio Sicurezza sul lavoro

CASTELPLANIO – La STA 2000 di Castelplanio, azienda metalmeccanica specializzata nella lavorazione dei metalli si è aggiudicata il “Premio Speciale Sicurezza sul Lavoro” assegnato dalla Federazione Maestri del Lavoro d’Italia.

Grazie all’adesione alla Confapi Ancona, associazione di piccole imprese private, l’azienda guidata fondata e guidata da Franco Galassi con il prezioso contributo dei soci Giordano Guidi e Marco Zampetti, ha intrapreso un importante percorso di formazione sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, della riqualificazione sostenibile ed ecologica degli ambienti di lavoro, adeguata illuminazione e aerazione dei locali, adozione di corretti equipaggiamenti di protezione finanziato attraverso il Fondo Fapi, con il metodo Play Sicurezza, destinato alla formazione continua delle aziende, degli imprenditori e dei lavoratori.

“Siamo onorati di ricevere questo premio – ha detto Galassi che ha ritirato a Jesi il riconoscimento nel corso della cerimonia di consegna – e un sentito ringraziamento va rivolto alla Confapi Ancona che ci ha sostenuto in questo percorso formativo e offerto gli strumenti necessari per completarlo”. Per Michele Mencarelli, Presidente di Confapi Ancona “la Sta 2000 è un’eccellenza della metalmeccanica e sorge in uno dei distretti più importanti per la meccanica di qualità. Siamo orgogliosi di averli in Confapi e molto lieti che abbiano visto riconosciuti il loro impegno e i loro sforzi per continuare a fare bene il proprio lavoro ma che abbiano scelto di farlo in piena sicurezza tutelando i lavoratori”. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato per Confapi Ancona il Direttore Michele Montecchiani e la Responsabile Ufficio Formazione Barbara Orazi.