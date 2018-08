Nuovo asfalto sulla SS16 Adriatica, scattano le limitazioni al traffico

Prenderanno il via a partire da lunedì 27 agosto i lavori di nuova pavimentazione sulla Variante di Ancona, lungo la strada statale 16 “Adriatica”. Per lo svolgimento degli interventi, si rende necessaria la chiusura al traffico del tratto di SS16 dal km 296,450 al km 300,800, in entrambe le direzioni tra lunedì 27 agosto e venerdì 21 settembre 2018, in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi.

La circolazione verrà deviata lungo percorsi alternativi, segnalati in loco; nel dettaglio i veicoli provenienti da nord e diretti ad Ancona dovranno uscire allo svincolo di Torrette Ancona nord, mentre i veicoli provenienti da sud e diretti a Pesaro dovranno uscire allo svincolo di Ancona centro.