La Lega del Filo d'Oro riceve in dono "I colori di madre natura" della Spring Color

OSIMO – Ieri la Lega del Filo d'Oro ha ricevuto in dono alcune tempere ecologiche prodotte dalla Spring Color, azienda di Osimo pioniera nel settore della bioedilizia naturale e del restauro conservativo. Il Presidente Rossano Bartoli ha ricevuto la donazione consegnata presso il nuovo Centro Nazionale da Gloria Ristic e Vladimiro Monticelli, titolari dell'Azienda. Le tempere ecologiche sono sicure per gli utenti ed adatte agli ambienti dell'Associazione e saranno destinate alle attività ricreative in tutti i Centri della Lega del Filo d'Oro per dipingere e dare colore ad oggetti di carta pesta.

Grazie alla Spring Color per aver dato colore a questo momento difficile di emergenza sanitaria e per essere vicina alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie.