Spray al peperoncino in una scuola, 30 feriti

I morti di Corinaldo non hanno insegnato nulla. Questo almeno riguarda l’autore, ancora da identificare, del lancio di spray urticante in un istituto tecnico di Pavia che ha creato panico e costretto 30 studenti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Secondo il racconto di MilanoToday, questa mattina attorno alle 11, il 118 è dovuto intervenire nella scuola superiore per soccorrere gli studenti. Feriti fortunatamente non gravi, stavolta, anche se a far male davvero è il gesto sconsiderato che ha generato un panico diverso da quello di Corinaldo solo per il suo bilancio finale.