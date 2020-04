Sportello Frida: torna il supporto psicologico telefonico per le donne vittime di violenze

FALCONARA - Riparte giovedì 23 aprile lo Sportello Frida, il servizio dedicato alle donne che rappresenta anche un punto di ascolto e informazione per sostenere quante sono vittime di abusi, soffrono per particolari fragilità, per difficoltà psicologiche e socioeconomiche.

A partire dal 23 aprile il servizio sarà attivo ogni giovedì mattina dalle 9.30 alle 13.30: si potrà chiamare il numero 0719177775, oppure mandare una mail all’indirizzo sportellofrida@comune.falconara-marittima.an.it o ancora visitare la pagina Facebook 'Sportello Frida Falconara Marittima'. Oltre che un punto di ascolto, lo sportello offrirà la possibilità di accesso a una rete territoriale in caso di violenza e abusi. Su questo ultimo aspetto si concentrerà l'attenzione di Frida, in un momento difficile dato dall'isolamento. «Saranno garantiti l'ascolto e l'accoglienza della richiesta d’aiuto tramite colloqui telefonici – spiega la psicologa Chiara Borocci, operatrice dello Sportello Frida – e sarà dato supporto alle donne che stanno vivendo situazioni di disagio, violenza familiare, psicologica, fisica, economica. In generale, il sostegno è rivolto a quante stanno attraversando situazioni di fragilità emotiva e psicologica».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



«Insieme al sostegno psicologico offerto dal Comune a tutte le persone che soffrono di particolari fragilità, attivo dal lunedì al giovedì – dice il sindaco Stefania Signorini – l'attività dello Sportello Frida è un altro segnale di vicinanza ai cittadini, soprattutto per quelle che possono essere le conseguenze psicologiche dell'isolamento. Frida si occupa a 360 gradi delle donne in difficoltà e offre un servizio che in questo momento è cruciale, perché la convivenza forzata dovuta alle restrizioni legate all'emergenza Coronavirus amplifica le criticità. E' importante che tutti si facciano portavoce di questo servizio, soprattutto coloro che conoscono situazioni di violenza e disagio: segnalate le difficoltà delle donne che magari non hanno voce per chiedere aiuto».