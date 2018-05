Fumano uno spinello, sorpresi dai carabinieri

Stavano fumando uno spinello in allegria ma si sono accorti troppo tardi della presenza dei carabinieri. Il tentativo di disfarsi della droga non è bastato a salvarli da una segnalazione all’ufficio tossicodipendenze della Prefettura. Non solo. I carabinieri di Numana, che li hanno sorpresi lungo via Ancarano a Sirolo, hanno proposto alla Questura la punizione con un foglio di via obbligatorio per tre anni dai comuni di Numana e Sirolo.

A finire nei guai, venerdì sera, sono stati un magazziniere 23enne e uno studente 19enne entrambi residenti a Osimo. I militari hanno recuperato lo spinello gettato a terra e la perquisizione sul posto ha portato alla luce 5 grammi di hashish che i due tenevano nascosti nelle tasche dei pantaloni. La droga è stata sequestrata e i due figurano ora nel registro della Prefettura come “assuntori e detentori di sostanze stupefacenti illegali per uso personale”.