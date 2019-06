Spiaggia di Torrette, pochi giorni al termine della pulizia della spiaggia

La spiaggia di Torrette è stata pulita la settimana scorsa con la rimozione di tutto il materiale depositato soprattutto dalle mareggiate del mese di maggio. Entro giovedi Anconambiente completerà i lavori di pulizia per la mareggiata di domenica scorsa. Nel corso dell'intervento sono state anche rimosse alcune piccole imbarcazioni abbandonate. «Siamo impegnati ormai da due settimane in quest'opera di ripristino della spiaggia di Torrette – spiega l'assessore alle manutenzioni Stefano Foresi, - che come la spiaggia libera di Palombina sarà soggetta di costante manutenzione durante l'estate da parte di Anconambiente».

Inoltre a Palombina sarà aperto sabato e domenica il parcheggio del supermercato ex SI di via Ricci, dalle ore 8 alle ore 22, per tutti i weekend con un servizio di bus navette che porterà alla spiaggia i bagnanti. Poi, da metà luglio fino al 20 agosto, il parcheggio di via Ricci sarà aperto tutti i giorni, sempre dalle 8 alle 22. Aperto anche il parcheggio della ex centrale del latte di Torrette dalle 8 alle 20. Tutti i parcheggi sono gratuiti.