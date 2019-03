La spiaggia delle Due Sorelle è la più bella d'Italia: lo dice Skyscanner

«Gli amanti delle spiagge dalla bellezza semplice e spartana si innamoreranno di questo candido “fazzoletto” bagnato dall’Adriatico». Inizia così la recensione della spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo da parte di Skyscanner, che anche quest'anno ha stilato la classifica delle 15 spiagge più belle d'Italia. Un appuntamento giunto ormai alla sesta edizione. Il celebre portale di viaggi ha inserito la perla di Sirolo al primo posto, sbaragliando tra le concorrenti vere e proprie meraviglie come Punta Prosciutto in Puglia, Cala del Bue Marino in Sicilia e Cala Spalmatore in Sardegna.

«Raggiungibile solo via mare con i traghetti che partono da Numana, oppure pagaiando in kayak o con il sup - continua la recensione - la Spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo è il simbolo iconico della meravigliosa Riviera del Conero. Ghiaia fine e piccoli ciottoli levigati caratterizzano questo lido spettacolare, che prende il nome dai bianchi scogli gemelli che spuntano dal mare cristallino e che tanto assomigliamo a due “sorelle in preghiera”. Un luogo di grande fascino, adatto a tutti gli amanti della natura».