Avviati i lavori di sistemazione della spiaggia del Passetto

ANCONA - Due cantieri aperti da ieri al Passetto per la sistemazione della spiaggia. Sia per quanto riguarda il livellamento della ghiaia che per il ripristino delle parti murarie danneggiate dalla mareggiata. Purtroppo la pioggia delle ultime ore ha bloccato l’intervento ma domani i lavori riprenderanno con la sistemazione delle docce, delle passerelle e il ripristino del bagno sotto la scalinata.

«I tempi si sono allungati purtroppo per l’impossibilità dell’allestimento del pontone che portava i mezzi al Passetto. La ditta che sta svolgendo le opere è molto ben attrezzata e quindi, come mi ero impegnato, sabato prossimo avremo la spiaggia in condizioni adeguate» ha affermato l’assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi.