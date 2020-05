Si accende il Passetto by night: «Guardate che bello, ora si può passeggiare»

«Guardate che bello. Abbiamo rinnovato l'illuminazione della spiaggia del Passetto: 31 punti luce a Led che garantiscono minore impatto ambientale, migliori prestazioni e questo spettacolo suggestivo. Ho avuto modo di verificarlo durante le prove tecniche. Lunedì (18 maggio) si riapre questo scorcio unico della nostra Ancona. Per ora solo attività motoria e speriamo presto per la stagione balneare».

Così la sindaca Valeria Mancinelli e l’assessore Stefano Foresi su Facebook hanno sottolineato la bellezza del Passetto by-night, dove dal 18 maggio si potrà tornare a passeggiare e a correre, ma non stendersi a prendere il sole: la stagione balneare comincerà dal 29 maggio. Sono stati conclusi e collaudati ieri sera i lavori di riqualificazione dell’illuminazione della spiaggia del Passetto. Il progetto, a firma dello studio Serpilli di Ancona, dopo un iter autorizzativo presso tutti gli enti interessati, è stato realizzato da Anconambiente. I lavori, la cui direzione è stata seguita dagli ingegneri Gianluca Serpilli ed Elisa Papini, hanno riguardato la sostituzione dell’impianto esistente e l’inserimento di nuovi punti luce.

«L’intervento - spiegano gli ingegneri - ha previsto l’installazione di 31 nuovi corpi illuminanti Led, mirando non solo al risparmio energetico ma anche al miglioramento della sicurezza e alla riduzione dell’inquinamento luminoso. Nel primo tratto, in prossimità dell’uscita dell’ascensore del Passetto, l’impianto è stato realizzato con apparecchi luminosi installati su pali mentre, nel tratto successivo, in direzione delle grotte, sono stati installati apparecchi a parete per illuminare il camminamento sino alla Seggiola del Papa». Ieri sera l’ultimo sopralluogo dei tecnici finalizzato al collaudo definitivo delle opere. Da lunedì, con la riapertura e in previsione dell’estate, la spiaggia potrà essere fruibile anche di notte.