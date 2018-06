Spiaggia di Mezzavalle, doccia e bagni di nuovo aperti

L'Amministrazione informa i fruitori della spiagga di Mezzavalle che saranno funzionanti da domani mattina, terminate le opere di sistemazione, i tre bagni ubicati a fianco al ristorante sulla spiaggia la quale è dotata anche di una doccia ancora provvisoria ma funzionante per garantire il servizio; quella vera e propria sarà installata nei prossimi giorni.

Partirà inoltre, mercoledì prossimo il ripascimento di Portonovo. L'intervento avrà durata di una decina di giorni e i lavori saranno realizzati in orario notturno e la mattina la spiaggia sarà comunque fruibile. Attualmente sono in corso i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del sentiero e relativa staccionata di Mezzavalle ed entro la fine del mese saranno conclusi.

L'Amministrazione comunale ha reso noto che è terminato l'intervento per il nuovo percorso pedonale realizzato con stabilizzato (per la messa in sicurezza) del sentiero del Cardeto che va dal parco giochi all'ingresso lato via Friuli. Infine, torna di nuovo fruibile nel pomeriggio di oggi l'area giochi del parco Tiziano che sarà soggetto, ancora per qualche giorno, ad un completo intervento manutentivo, lo stesso che sta interessando da stamane il parco Fiorani.