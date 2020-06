Rifiuti a Mezzavalle, il Comitato boccia il Comune: «Altro che App, serve più cura»

Bocciato il Comune, ma anche il concessionario che si occupa della manutenzione e della pulizia della spiaggia. E’ categorico il giudizio del Comitato Mezzavalle Libera dopo il primo assaggio d’estate, con almeno 400 anconetani che hanno invaso Mezzavalle ieri, 2 giugno, festa della Repubblica. Su Facebook, il Comitato ha fatto il punto della situazione, sottolineando che «il distanziamento sociale autogestito è perfettamente riuscito senza App, stalli e vigilanza», ma ha evidenziato le criticità, a partire dai bagni chiusi con «persone costrette ad espletare i loro bisogni fisiologici tra i cespugli, perché per il Comune di Ancona è più igienico di un bagno non perfettamente sanificato, la spiaggia piena di rifiuti portati dal mare perché il concessionario che dovrebbe pulire non l'ha ancora fatto, niente boe di segnalazione a 300 metri per delimitare la zona di balneazione/navigazione (perché il concessionario non l'ha ancora fatto), con il risultato che le barche navigano ed ormeggiano vicino alla riva».

E ancora: «I sentieri che costeggiano la strada sono impraticabili perché pieni di vegetazione (poiché il concessionario non l'ha ancora fatto), con il risultato che le persone ed i bambini sono costretti a camminare a bordo strada in una brutta curva coperta prima di arrivare al sentiero che scende in spiaggia. La scalinata che dal parcheggio scambiatore comunale a monte porta alla strada superiore che conduce a Mezzavalle passando per il "sentiero delle querce" presenta molti tondini di ferro arrugginiti, che fuoriescono dal calcestruzzo - aggiungono dal Comitato -. Invece di spendere soldi in inutili App o stalli, si risolvano tutte quelle problematiche che realmente costituiscono un pericolo per la sicurezza e la salute dei cittadini. In genere siamo soliti fare un bilancio a fine estate, ma quest'anno un po’ per l'eccezionalità del Covid-19, un po’ perché la stagione è partita molto male con tanti problemi ed incertezze, un po’ perché siamo alla fine dell'anno scolastico, sentiamo la necessità di stilare una sintetica pagella a tutti i soggetti che a vario titolo frequentano o hanno delle responsabilità della spiaggia più amata della Riviera del Conero». Ed ecco, allora, i voti: «Mezzavalle 10, frequentatori 8, Marche Global Service bocciato, Comune di Ancona bocciato».