Locale rinnovato e ristorante aperto a cena, così Spiaggia Bonetti abbraccia Portonovo

Estate di cambiamenti per Portonovo, che guarda al dopocena e aumenta l’offerta per tutti coloro che amano la baia. Dopo l’apertura del nuovo Plaza, novità anche per Spiaggia Bonetti. Uno dei luoghi più cool della spiaggia sotto il Conero cambia volto e si rinnova. Locale completamente ristrutturato che guarda sempre di più al mare e apre anche a cena con quasi 100 coperti.

Locale completamente rinnovato, anche perché la struttura cominciava ad essere datata. Da qui l’idea: un bar-ristorante completamente rimodernato dalla mano dell’ingegnere anconetano Doriano Sordoni, che ha immaginato un locale senza barriere, senza più ostacoli che impediscano, o solo limitino la vista dello splendore di Portonovo. Via tutti i volumi per un locale, che adesso guarda negli occhi il mare, via il legno e locale ricostruito con materiali bianchi, che richiamano i sassi di Portonovo e una grande tettoia marrone in continuità con il monte.

La vera novità poi sarà la possibilità di cenare nello stesso luogo dove ci si è goduti un intero girono di mare, l’aperitivo e il tramonto sul mare. Spiaggia Bonetti sarà aperta già da domani, anche per l’inaugurazione ufficiale si dovrà attendere la prossima settimana.