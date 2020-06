«Tutti al mare, ma in sicurezza»: video della Cna per ricordare le regole ai bagnanti

È partita la stagione balneare, il primo weekend è iniziato con il piede giusto, le persone che si recano al mare adottano tutte le misure e sono rispettose delle regole. In molti hanno preferito la prenotazione degli ombrelloni stagionali anziché il giornaliero. Lo sottolinea la Cna. «Il primo fine settimana lungo è andato bene, abbiamo avuto molte persone e siamo riusciti a lavorare in serenità - spiega Francesco Clementi, portavoce dei bagnini Cna di Senigallia -. Abbiamo adottato tutte le precauzioni per rendere più semplice possibile la fruizione dei servizi che gli stabilimenti balneari hanno da offrire».

La Cna ha lavorato al fianco delle istituzioni, dalla stesura dei protocolli di sicurezza alla cartellonistica, tutto questo per ridurre le difficoltà di un settore importante per la nostra economia. «Abbiamo implementato i servizi all'ombrellone, dal bar alla piccola ristorazione - prosegue Clementi - ed abbiamo avuto già molte parole di apprezzamento da parte dei clienti, quindi possiamo ritenerci soddisfatti di come abbiamo impostato la stagione, viste tutte le problematiche dovute dalla pandemia. L'unico aspetto è quello del rispetto di alcune regole da parte dei clienti, ma credo che nel brevissimo periodo entrerà nella routine di tutti - continua Clementi - proprio per questo abbiamo voluto fare un breve video che aiuta a capire come ci si deve comportare, ma si può dire già da ora che si può venire al mare nella massima tranquillità».

E arriva un video per sensibilizzare le persone a non rinunciare all'ombrellone. Con l'obiettivo di informare i bagnanti delle regole da seguire in spiaggia e tranquillizzare i più preoccupati per la crisi sanitaria da Covid-19, Cna Ancona ha elaborato e diffuso un video animato con un invito chiaro: “Vieni al mare in sicurezza. I nostri bagnini sono pronti”. Lo si può scaricare a questo link.