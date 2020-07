Spiagge libere, intensificati i controlli nel weekend: sanzioni fino a 1000 euro

ANCONA - Dopo un periodo di rodaggio delle prescrizioni anti Covid e dell’app iBeach per l’accesso alle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle, da questo fine settimana verranno intensificati i controlli della polizia locale per verificare l’osservanza delle norme contro la diffusione del Coronavirus contenute nelle ordinanze dei giorni scorsi (del Dirigente patrimonio del 19 giugno per l’app iBeach e ordinanza sindacale del 24 giugno per tutte le spiagge). Per i trasgressori multe dai 400 ai 1000 euro.

In particolare a Portonovo e a Mezzavalle saranno effettuati controlli mirati sia per gli accessi che per le presenze sulla spiaggia libera tramite app. Gli agenti verificheranno, oltre al corretto utilizzo dell’app, anche eventuali assembramenti. «Per le spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle - si legge in una nota del Comune di Ancona - nei giorni di sabato e domenica, l’accesso alla spiaggia libera esclusivamente dopo la prenotazione del posto con l’app iBeach. Anche in queste spiagge valgono le norme generali poste contro la diffusione del Covid 19, in vigore anche per Palombina, Collemarino e Torrette, ovvero. È fatto divieto di accedere alle spiagge del litorale nei seguenti casi: soggetto con temperatura corporea superiore a 37,5°;soggetto con presenza di sintomi influenzali; soggetto sottoposto alla misura della quarantena con provvedimento dell’autorità sanitaria perché risultato positivo al COVID-19; soggetto proveniente da area individuata come focolaio epidemico dal Ministero della Salute. L'utilizzo delle spiagge è condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni: mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti a base alcolica anche da parte dei bambini; starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle secrezioni respiratorie con le mani e la loro dispersione nell'acqua del mare; uso di un telo di copertura sul lettino o sdraio utilizzato; distanziamento minimo tra gli ombrelloni di metri 3,50 e di metri 2,00 tra teli mare e/o lettini».