Spiagge libere, distanziamenti e separazione delle zone: ecco le misure comunali

La giunta comunale decide le misure di mitigazione anti-virus per garantire la fruizione delle spiagge in sicurezza. In vista dell'apertura della stagione balneare la giunta comunale ha deliberato un piano di organizzazione in attuazione delle linee guida nazionali e regionali relative alla mitigazione del rischio legato alla emergenza Covid.«Con grande attenzione rispetto alle linee guida - spiega l'assessore alle manutenzioni, sicurezza e protezione civile Stefano Foresi - stiamo organizzando le spiagge libere in modo da accogliere nella massima sicurezza i cittadini con l'inizio della nuova stagione balneare.Confidiamo ancora una volta nella piena collaborazione dei cittadini».



Il progetto prevede una serie di misure per garantire la sicurezza nelle spiagge tra Palombina, Collemarino, Torrette, Passetto, Mezzavalle e Portonovo. «Nei prossimi giorni - si legge nella nota di presentazione del progetto -verrà attivata una campagna di comunicazione con manifesti e attraverso canali social per informare correttamente la cittadinanza sui servizi offerti e sui comportamenti da adottare. Ogni spiaggia verrà organizzata in due diverse aree, una destinata agli ombrelloni ed attrezzata pertanto con un congruo numero di basamenti numerati posti ad una distanza minima di tre metri e mezzo, l'altra destinata a lettini e teli mare che dovranno essere collocati ad una distanza minima di due metri. Le due aree verranno identificate attraverso adeguata cartellonistica e organizzate a seconda delle dimensioni e della conformazione dell'arenile. Per le sole spiagge di Mezzavalle e Portonovo è richiesta la prenotazione obbligatoria del posto ombrellone o del posto lettino/telo mare nelle giornate di sabato e domenica. La prenotazione avverrà tramite utilizzo di una specifica app o tramite prenotazione telefonica».

I servizi

Sono previsti il noleggio di bagni chimici, l'installazione di docce, la pulizia e la sanificazione dei servizi igienici e dei bagni aggiuntivi due volte al giorno e l'installazione di distributori di prodotti di sanificazione. «Oltre al controllo svolto dal personale di Polizia locale - prosegue il comunicato - sarà attivato un servizio di monitoraggio della fruizione delle spiagge tramite stewart che verificheranno la corretta fruizione e il rispetto delle modalità di prenotazione tramite app degli spazi di Mezzavalle e Portonovo nei weekend».