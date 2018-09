Spiagge aperte ai nostri amici a 4 zampe

Come ogni anno dal 15 settembre e fino al 15 maggio i cani hanno accesso alla spiaggia. Da domani si potrà dunque tornare a passeggiare al mare con il proprio amico a quattro zampe. E' consentito l'accesso all'arenile di Falconara Marittima e Palombina Nuova, subordinato alle prescrizioni dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale 12 del 2009: è obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio (non superiore a 1,5 metri) e della museruola (rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone e animali, o su richiesta delle autorità competenti). I conduttori hanno ovviamente l’obbligo di raccogliere le deiezioni dei loro animali e dovranno dotarsi di strumenti idonei alla raccolta.