Nell'auto una spesa per più di mille euro, polizia chiede e loro danno risposte diverse

Sono stati fermati da un controllo della polizia di Senigallia. In macchina avevano delle buste con generi alimentari per più di mille euro, così, a domanda degli agenti, i due, entrambi romeni di 22 anni, hanno subito dato una versione. Peccato che contemporaneamente hanno raccontato 2 cose diverse.

Visto che non c’erano scontrini e dopo un controllo nei centri commerciali da cui proveniva quella spesa, i due romeni sono stati denunciati per ricettazione. Non solo perché la polizia, convinta che i giovani trasportassero merce rubata, ha anche avviato il procedimento del divieto di ritorno nel territorio de comune di Senigallia per un periodo di tre anni.