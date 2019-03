Il Comune ci mette 40mila euro, ora il percorso all’interno del parco è tutto illuminato

Sono stati completati questa settimana i lavori dell'impianto di pubblica illuminazione del percorso pedonale interno del parco Unicef, avviati l'11 febbraio. L'intervento riguarda la posa di 20 pali aggiuntivi completi di armatura a led nel tratto di percorso pedonale interno al Parco, che ne era sprovvisto. Tale percorso collega Via Togliatti con Via Montedago ed è utilizzato sia dai residenti di Via Montedago che vanno a prendere l'autobus in Via Togliatti, sia- in generale- dagli utenti del parco e delle due aree cani. Sui 13 pali già esistenti è stata sostituito il vecchio corpo illuminante con uno nuovo a LED.

Costo del progetto: € 40.000.00 finanziati , con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. «Come da impegno assunto dall'Amministrazione Comunale, a seguito di incontri avuti con i residenti della zona di via Togliatti e via Montedago - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi - l'impianto di illuminazione è stato completato e perciò i cittadini possono beneficiare di un contesto più vivibile e sicuro. In precedenza, difatti, erano illuminati solo 190 metri dei 600 totali, ora il tracciato è tutto illuminato, comprese le due aree cani, delle quali una era al buio completo e l'altra aveva un impianto di illuminazione non funzionale all'area».