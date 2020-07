Speleologi bloccati nella grotta, due sono anconetani: il terzo trovato morto

PESCARA - Tragedia a Roccamorice dove il Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto per soccorrere tre speleologi rimasti bloccati nella grotta di Risorgenza. Uno di loro è stato trovato senza vita nella grotta, interessata da un forte allagamento. Dalle prime informazioni si tratta di un geologo di 42 anni dello Speleoclub di Chieti, originario di Arielli. Verso le 20 erano stati recuperati due speleologi anconetani, provati ma in buone condizioni fisiche e trasferiti all’ospedale di Pescara per accertamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CONTINUA A LEGGERE SU CHIETITODAY