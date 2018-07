Urta con lo specchietto l'auto della Polizia e sono guai per la donna

Durante i controlli effettuati nei pressi dei locali noturni senigalliesi, gli agenti di Polizia hanno fermato un'auto che aveva appena urtato lo specchietto con l'auto Volante. Il fermo non tanto per l'urto in sé quanto per il fatto che la macchina non aveva neppure accennato a fermrsi. Raggiunto il veicolo, i poliziotti hanno trovato 2 donne visibilmente agitate, appena uscite da una discoteca. Insieme al personale della Polizia Stradale, le donne sono sottoposte agli agentialcoltest: risultato positivo di 1,5 g\l. Denunciata per guida in stato di ebrezza.

Il fato è avvenuto in occasione di controlli straordinari da parte del commissariato di Polizia di Senigallia, con l’ausilio di agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e della Polizia Stradale, in occasione del fine settimana della "Notte della Rotonda" e delle numerose manifestazioni organizzate in città.