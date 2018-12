Agguato in pieno centro, i killer lo uccidono con 15 colpi di pistola

PESARO - Un agguato di stampo mafioso. E' questa l'ipotesi più accreditata dell'omicidio avvenuto oggi pomeriggio in via Bovio, dove un uomo di 40 anni è stato ucciso con 15 colpi di pistola. Ad eploderli due killer che lo hanno freddato mentre stava parcheggiando la sua auto all'altezza del ristorante Da Sante. A dare la notizia il giornalista Roberto Damiani per il Resto del Carlino.

Sul posto la Polizia, i Carabinieri ed il sostituto procuratore. Non si conosce ancora il nome della vittima, ma da quanto scoperto dagli investigatori l'uomo sarebbe di origine campane e si sarebbe trasferito da poco in città insieme alla sua famiglia.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO