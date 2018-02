Sparatorie in vari punti della città, ci sono dei feriti: caccia ad una Alfa 147 nera

Accosta al marciapiede un’auto dalla quale spunta una pistola che fa fuoco, colpisce un passante e poi si dà alla fuga. Sembra proprio un’esecuzione quella che si è consumata questa mattina in via Velini a Macerata intorno alle 11, dove è rimasto gravemente ferito un uomo, colpito dal proiettile. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale di Macerata, mentre la via cittadina è chiusa attualmente al traffico. Poco dopo si è consumata un’altra sparatoria, in corso Cairoli, in pieno centro a Macerta, dove sono rimaste ferite altre persone. Le vittime tutte persone di origini straniere. Ora stanno indagando le Forze dell’Ordine per capire che cosa sia successo e se i due fatti di sangue siano collegati fra di loro.

Il sindaco di Macerata Romano Carancini con un post Facebook ha chiesto a tutti i cittadini di non uscire di casa per nessun motivo.