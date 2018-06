Incinta di nove mesi evita il carcere per spaccio: arrestato solo il compagno

Mezzo chilo di hashish pronto per essere immesso nel mercato della Valmusone tra le province di Ancona e di Macerata e, con l'arrivo dell'estate, per arrivare sulla Riviera del Conero. C'hanno pensato i carabinieri di Osimo che, al termine dell'operazione denominata Infinito, hanno arrestato tre persone mentre una quarta, una donna al nono mese di gravidanza, è scattata una semplice denuncia perché il suo stato non è stato ritenuto compatibile con il carcere. Gli inquirenti al momento mantengono uno stretto riserbo ma sono convinti di aver messo fine a un pericoloso traffico di droga che fruttava circa 40mila euro al mese e non si faceva remore nell'assoldare baby pusher anche di 13 anni. Soldi che permettevano a tre operai di mantenere un tenore di vita particolarmente alto rispetto alle paghe percepite. In carcere sono finiti un 35enne di Castelfidardo, un 46enne domiciliato a Castelfidardo e una 37enne di Recanati. La compagna convivente del fidardense di 35 anni, di 33 anni, incinta, è stata denunciata a piede libero.

L'arresto è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 24 giugno. La coppia di Castelfidardo era in casa quando alla porta si sono presentati gli altri due. Sulla porta c'è stato un breve colloquio. I militari dell'Arma, agli ordini del maggiore Raffaele Conforti e del comandante del Norm Luciano Almiento, erano appostati in borghese e hanno visto la consegna di alcuni involucri, risultati poi contenere mezzo chilo di hashish. I due sono stati fermati a bordo di una Opel Corsa mentre si stavano allontanando. Dalla successiva perquisizione del mezzo e degli appartamenti dei coinvolti sono spuntati fuori anche soldi, cocaina (circa 12 grammi), bilancini di precisione e sim telefoniche. Si cerca ora di ricostruire tutta la rete dello spaccio, dai pusher minori fino ai consumatori.