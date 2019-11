Brindisi-Ancona, i corrieri della droga arrivano in treno: 23 a rischio processo

Ancona e Catania: questi i terminali di un giro di spaccio scoperto dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi, grazie a un’articolata indagine condotta fra i mesi di aprile e agosto del 2017. Adesso 23 persone, fra cui un minorenne per il quale si procede separatamente, residenti fra le province di Brindisi, Ancona, Catania e Lecce rischiano il processo. A loro carico è stato infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura di Brindisi. Il reato contestato è quello di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: soprattutto marijuana e hascisc made in Albania, ma in qualche caso anche cocaina. Sono complessivamente 17 gli episodi di spaccio riscontrati dagli inquirenti, che hanno fatto ricorso anche a intercettazioni telefoniche. Le persone coinvolte nell’inchiesta sono 14, tra cui un 24enne e un 22enne di Falconara Marittima.

L'asse Brindisi-Ancona

Il treno era il mezzo di trasporto preferito da un gruppo di brindisini che in più occasioni avrebbe fatto la spola con Ancona, dove avrebbe stabilito dei contatti con presunti spacciatori locali. Grazie alle intercettazioni telefoniche, i carabinieri seguivano in tempo reale gli spostamenti dei giovani corrieri, di cui uno minorenne all’epoca dei fatti. Sono sei gli scambi di droga fra brindisini e anconetani riscontrati dai militari. Due di questi sono sfociati in arresti in flagranza di reato. Il 9 maggio 2017, due giovani residenti nell'anconetano (il 22enne e un minorenne) vennero fermati presso la stazione di Brindisi, poco prima di salire a bordo di un treno diretto nelle Marche, con due chili di marijuana acquistata poco prima, da quanto appurato dagli inquirenti, dai brindisini. Il 21 agosto 2017, poco dopo essere arrivati alla stazione di Ancona, un 17enne e una ragazzina di Brindisi vennero bloccati dai militari del posto, che li trovano in possesso di una borsa contenente oltre mille chilogrammi di marijuana.

Se la cavarono con una denuncia a piede libero, invece, tre brindisini che il 7 maggio 2017 subirono una perquisizione presso un hotel di Rimini, dove furono trovati in possesso di 16 grammi di marijuana e otto grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento di dosi. Con ogni probabilità, da quanto appurato dagli inquirenti, la comitiva si era recata in Romagna per rifornire i "clienti" di Ancona e vendere parte della droga durante un noto festival musicale che attira ogni anno migliaia di giovani.