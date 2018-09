Prima la terapia per disintossicarsi e poi la dose, spaccio di droga all'uscita del Sert

Spacciava proprio all'uscita del Sert all'ex Crass di Ancona, luogo di cura destinato al recupero delle tossicodipendenze. Così gli utenti, prima seguivano le cure per disintossicarsi e poi compravano la dose da lui: un 28enne marocchino senza fissa dimora e ieri una pattuglia delle Volanti della Polizia, guidata dal vice questore Cinzia Nicolini, che ieri lo ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dal fatto di essere stato commesso nelle vicinanze di una struttura medica per il recupero delle dipendenze.

Erano le 12 circa quando gli agenti hanno notato il marocchino mentre parlava con un altro extracomunitario appena uscito dal Sert, dove aveva fruito delle cure specifiche per il proprio stato di tossicodipendenza. Seguiti fin dentro un edificio abbandonato, i poliziotti hanno notato come il marocchino entrasse al secondo piano salendo una scala, per poi scendere e fare lo scambio col cliente. A quel puntno i poliziotti sono usciti allo scoperto. Il presunto pusher ha risalito in velocità la scala dopo aver buttato un cofanetto di caramelle, poi recuperato, dove dentro c'erano 12 dosi di eroina per circa 10 grammi. Nel locale abbandonato c'era un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga veniva trovato all’interno dei locali tra mucchi di immondizia e sporcizia. Ora il magrebino si trova in carcere.