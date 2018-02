Cocaina e marijuana, spacciava nell'androne del suo palazzo: arrestato

Sabato mattina i poliziotti della Squadra Mobile della Polizia di Ancona, hanno arrestato un altro spacciatore, colto nella flagranza di cedere una dose ad un cliente. Si tratta di un 50enne di Ancona, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è finito in manette ieri mattina quando si accingeva a spacciare marijuana ad un giovane che lo aveva raggiunto all’interno dell’androne del condominio di via Colleverde, dove il presunto pusher abita. Ma appostati c'erano i poliziotti della Mobile che hanno fatto scattare il blitz non appena il giovane si era accordato sul prezzo e ha preso la droga. Con i soldi ancora in mano i poliziotti hanno fermato l'uomo.

In casa sono poi state trovate sostanze: circa mezzo etto di marijuana, alcuni grammi di cocaina, ritagli di nylon per confezionare la droga, un bilancino di precisione e 250 euro che, secondo gli inquirenti sono provento dell’attività di spaccio. Ora il 55enne si trova agli arresti domiciliari.