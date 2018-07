Scoperto a spacciare droga a ritmo di musica

Nella “serata della Rotonda”, i Carabinieri del Norm di Senigallia si sono appostati ai giardini Morandi dove hanno notato un giovane africano che ballava al ritmo di musica pop diffusa da una piccola radio. Il giovane si muoveva flessuoso ed i movimenti seguivano la tonalità dei bassi. Ad un certo punto, il giovane africano è stato raggiunto da tre persone e, pur continuando a ballare, si è infilato una mano nelle mutande e ha consegnato qualcosa ai conoscenti. Il pusher, un nigeriano di 22 anni, in Italia in attesa di asilo, senza fissa dimora, è stato fermato. Si tratta di un personaggio noto alle forze di polizia per altre intemperanze commesse in città.

In caserma la perquisizione personale nei confronti del giovane pusher ha permesso di rinvenire 9 bustine di marijuana, pronta per lo spaccio in strada. Il 22enne non si serviva solo della musica per apparire un semplice giovane perché aveva anche una doppia mutanda per nascondere e trasportare la droga senza dare nell'occhio. In tutto i carabineri hanno ritrovato 28,5 grammi di Cannabis sativa, con un principio attivo elevato. Il pusher ballerino è stato arrestato e la droga, il denaro ed un telefonino in possesso del nigeriano sono stati sottoposti a sequestro.