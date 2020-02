Uno getta via la droga e l'altro tenta di sfuggire al controllo dei carabinieri: 2 denunciati

I carabinieri fermano 2 sospetti, uno aveva la droga e l’altro tenta di divincolarsi dai militari e tenta la fuga. Due denunciati. E’ quanto avvenuto ieri in corso Stamira, in centro ad Ancona, dove ieri una pattuglia dei carabinieri ha visto 2 uomini stranieri che si comportavano in modo sospetto. Uno dei due, alla vista della gazzella, ha gettato qualcosa a terra e così è scattato il controllo.

Alla fine il pacchetto ritrovato erano 6 grammi di hashish, per questo i carabinieri hanno denunciato un 29enne tunisino, regolare sul territorio. Ma hanno denunciato per resistenza a publico ufficiale anche il 28enne egiziano senzafissa dimora che era con li perché, al momento del controllo, ha tentato di sfuggire ai militari che lo volevano controllare.