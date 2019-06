La droga nascosta tra l'armadio e le mutande, blitz della Polizia nell'appartamento

Ieri mattina, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, sezione Antidroga, dopo numerosi servizi di appostamento e osservazione, hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento di Collemarino dove un senegalese di 20 anni che vive lì, stava consumando stupefacenti insieme a 2 ragazze italiane, sue ospiti, alle quali aveva ceduto droga. Gli investigatori hanno sorpreso i tre mentre stavano seduti ad un tavolo e consumavano marijuana.

Dopo aver perquisito l’intero appartamento, i poliziotti dell’antidroga hanno trovato nascosto dentro un armadio un involucro contenente 15 grammi di marijuana. Una delle ragazze, perquisita da una poliziotta, aveva un piccolo involucro di droga appena acquistata, nascosto nelle mutante. L’uomo è stato arrestato in flagranza per cessione di stupefacente e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Le due ragazze sono state segnalate alla Prefettura come assuntrici di sostanze stupefacenti.