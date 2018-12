Brioches e cocaina, spacciava nel suo bar: arrestato commerciante anconetano

Spacciava cocaina nel bar di sua proprietà. Per questo ieri i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, coordinati dal capo Carlo Pinto e dal vice Giorgio Stizza, hanno arrestato un barista anconetano di 39 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori sono venuti a conoscenza che l’uomo, con precedenti per spaccio e truffa e titolare di un bar in zona Baraccola, teneva la cocaina proprio all’interno della sua attività, dove poi lo raggiungevano anche i clienti. E’ così scattata la perquisizione, durante la quale i poliziotti hanno trovato 22 grammi di polvere bianca e 250 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Insieme alla droga anche un bilancino ed altri strumenti idonei per il confezionamento e lo spaccio. Ora il barista si trova agli arresti domiciliari a casa sua. Arresto convalidato dal giudice e processo rinviato al 21 gennaio.