In casa un bazar della droga, pusher in manette: era considerato il "guru" dello sballo

Cocaina, morfine, cannabinoidi. In casa custodiva un vero bazaar della droga.

Per questo è stato arrestato un 27enne senigalliese, con precedenti. Ad ammanettarlo, i poliziotti del Commissariato di Senigallia che hanno sottratto al mercato della droga un pusher divenuto il punto di riferimento soprattutto per i giovani con i quali era stato notato mentre si intratteneva in atteggiamenti sospetti. La perquisizione nella sua abitazione, dove vive insieme ai genitori, ha portato alla luce un notevole quantitativo di droga.

Nascosti in più punti della casa sono stati trovati diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti di vario tipo, dalla cocaina alle morfine ai cannabinoidi, per un totale di oltre 3 etti che, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato circa 10mila euro. Ritrovati anche tutti gli strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi. Il 27enne è stato arrestato.

Gallery