«Ho smesso con la droga». Nella borsa, un chilo di stupefacente e 20mila euro

L’hanno trovato con un chilo di droga e 20mila euro in contanti. Duro colpo allo spaccio della movida senigalliese: in manette è finito un 55enne nato in Umbria, ma da tempo residente a Senigallia.

Da mesi la polizia era sulle tracce di un pusher descritto come un uomo di mezza età, molto attivo nella zona del centro storico, in particolare dalle parti della Rocca Roveresca e del Foro Annonario, ma anche in periferia dove da tempo pervenivano segnalazioni di movimenti sospetti su cui il Commissariato ha messo gli occhi. Sono state avviate delle attività di approfondimento e restringendo il cerchio i poliziotti sono arrivati al 55enne, sorpreso all’interno di una struttura ricettiva in cui dimorava. All’inizio ha negato tutto, ma da una prima perquisizione è stato trovato in possesso di un etto di hashish, un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi.

Ma la scoperta più interessante gli agenti del Commissariato l’hanno effettuato quando da una borsa nascosta è emerso un grosso quantitativo di hashish ancora da tagliare e di cocaina, nonché di una notevole somma di denaro. A quel punto il 55enne ha ammesso di essere ricaduto nella morsa della droga, nonostante denunce e arresti del passato, spiegando di non avere un lavoro e di essere tornato a spacciare per mantenersi. Di sicuro l’attività illecita rendeva bene perché gli sono stati sequestrati 20mila euro in contanti, insieme a un chilo tra hashish e cocaina: le attrezzature trovate in suo possesso fanno ritenere che si tratti di una figura ben radicata nello spaccio locale. Scattate le manette, ora si trova in carcere a Montacuto.