Spaccio di droga, pusher tenta la fuga ed aggredisce gli agenti: arrestato

Spacciava hashish nella zona dell'Ex Stracca, in Largo Donatori di Sangue, quando è scattato il blitz della Polizia. A finire nei guai un giovane pusher di 21 anni, anconetano, bloccato dagli agenti dopo una colluttazione. E' successo ieri sera e per lui è scattatol'arresto.

Il ragazzo infatti, alla vista della Polizia, ha tentato una breve fuga insieme all'uomo che in quel momento si trovava con lui. Quest'ultimo è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre il pusher è stato bloccato dopo una collutazione con alcuni agenti. Nei suoi pantaloni la Polizia ha ritrovato le dosi di hashish pronte per essere spacciate ed alcuni contanti probabilmente provento di spaccio.