Spaccio di cocaina e marijuana in città, pusher in arresto

E' stato sorpreso mentre stava vendendo alcune dosi di cocaina e marijuana ad un cliente. A finire nei guai uno spacciatore di 46 anni, che orà dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato bloccato in via Martiri della Resistenza ad Ancona. Inutile il suo tentativo di fuga alla vista degli agenti, che lo hanno inseguito e fermato mentre provava a scavalcare un muretto. La droga era chiusa in alcuni involucri termosaldati, per un peso complessivo di circa 20 grammi (3 di cocaina e 17 di marijuana). Lo stupefacente è stato sequestrato mentre l'uomo arrestato.